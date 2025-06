A 40 anni dall' uscita dell' album cult La vita è adesso il sogno è sempre Claudio Baglioni festeggia con un remake un libro e un tour

A 40 anni dall’uscita del leggendario album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, Claudio Baglioni celebra questo traguardo con entusiasmo, tra remake, un libro commemorativo e un tour speciale. Un’opera che ha segnato un’epoca, conquistando milioni di cuori e definendo un’intera generazione. Questo anniversario rappresenta un’occasione unica per rivivere la magia di una delle più grandi pietre miliari della musica italiana, e promette di emozionare fan vecchi e nuovi.

Ha segnato un’epoca La vita è adesso, il sogno è sempre, l’album di Claudio Baglioni pubblicato l’8 giugno 1985. Che a 40 anni dall’uscita è ancora oggi il disco più venduto di sempre in Italia: 4 milioni e mezzo di copie fisiche, restò in vetta alle classifiche per 27 settimane consecutive e per oltre un anno ininterrottamente nelle prime posizioni. Un anniversario da festeggiare tre volte: con un progetto discografico, uno editoriale e uno dal vivo, anticipato da un concerto evento in anteprima. Claudio Baglioni: “Con i capelli corti non mi riconosceva nessuno”. È Claudio Baglioni a raccontare come nacque l’album cult, immaginato inizialmente con un titolo diverso. 🔗 Leggi su Amica.it