76 milioni di euro per tornare a far risplendere la collina di Posillipo | com' è e come sarà

Una cifra impressionante di 76 milioni di euro destinata a trasformare la collina di Posillipo, restituendole il suo splendore originale. La Giunta Comunale ha appena approvato un ambizioso progetto di manutenzione straordinaria, coinvolgendo via Posillipo e i suoi tratti principali, con lavori che rivoluzioneranno l’aspetto dell’intera zona. Con un investimento così importante, Posillipo sarà pronta a risplendere nuovamente, offrendo a residenti e visitatori un ambiente più sicuro e affascinante.

La Giunta Comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Posillipo, tratto da piazza San Luigi a via Santo Strato. Complessivamente l'intervento prevede una spesa pari a 7,6 mln; i lavori stradali (capostrada e marciapiedi) sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 7,6 milioni di euro per tornare a far risplendere la collina di Posillipo: com'è e come sarà

