700 sviluppatori in un call center indiano | lo scandalo della finta Intelligenza Artificiale di Builder AI

Lo scandalo di Builder.AI scuote il mondo tecnologico: una promettente startup londinese, nata nel 2016 con l’obiettivo di rivoluzionare lo sviluppo di app grazie a un’“intelligenza artificiale”, si rivela essere un castello di bugie. Con 700 sviluppatori indiani in un call center, il suo assistente AI si è dimostrato ben lontano dall’automazione promessa, mentre i bilanci gonfiati e le accuse di sfruttamento mostrano il lato oscuro dell’innovazione sfrenata. Continua a leggere.

Builder.AI è una startup londinese nata nel 2016 con la promessa di offrire un assistente AI in grado di sviluppare app e software in pochi secondi e in modo quasi completamente automatizzato. Oggi è in bancarotta per aver gonfiato i bilanci, oltre a essere stata accusata di sfruttare il lavoro umano molto più di quanto abbia mai ammesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

