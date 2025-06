7 città in europa tra le più belle in assoluto da visitare il prima possibile

Se il desiderio di scoperta si fa sentire, non c'è momento migliore per partire. L’Europa è un mosaico di città affascinanti che aspettano solo di essere esplorate: tra arte, cultura e angoli nascosti, queste sette destinazioni promettono emozioni autentiche. Prepara la valigia: il viaggio dei tuoi sogni ti aspetta proprio dietro l’angolo. E ora, scopriamo insieme quali sono le mete da non perdere assolutamente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Abbiamo voglia di viaggiare, e questa volta in Europa. Abbiamo selezionato sette città europee da visitare il prima possibile. Barcellona, che rivela i suoi tesori più preziosi nei luoghi meno scontati e Londra che sfoggia suggestivi quartieri alternativi. Atene, da scoprire fuori dalle classiche rotte turistiche e Lisbona, che oltre alla luce, svela un'anima colta ed elegante. E poi c'è Varsavia, la capitale della Polonia, che affascina per lo spirito brioso e per un quartiere che vibra su corde underground e Copenaghen, dove assaporare il senso di hygge per i danesi e la più incredibile scena gourmet del mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it