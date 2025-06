6 Giugno 1944 | il D-Day e le ultime ore dell’Europa

è la vittoria della speranza e del sacrificio di milioni di uomini, il prezzo pagato per ridare libertà a un’Europa stremata. Ricordare quelle ore decisive ci invita a riflettere sulla forza che nasce dall’unità e dalla solidarietà, valori fondamentali per costruire un domani di pace. È nostro dovere non dimenticare, perché la storia ci insegna che la libertà si conquista ogni giorno.

Roma, 6 giu – Ottantuno anni fa, i “liberatori” sbarcavano in Normandia. Due giorni prima avevano occupato Roma. Nello stesso momento, i loro alleati russi sfondavano in Bielorussia. Così iniziava il capitolo finale della Seconda guerra mondiale: undici mesi di sangue e devastazione, prima della sconfitta definitiva non solo di due nazioni, ma di un intero continente. E si deve continuare a ribadirlo: quello che oggi viene celebrato con fanfare e bandiere non fu una liberazione. Fu un’invasione. Peggio: fu la fine dell’Europa. Le ultime ore dell’Europa. A raccontarlo senza infingimenti è Le ultime ore dell’Europa di Adriano Romualdi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - 6 Giugno 1944: il D-Day e le ultime ore dell’Europa

