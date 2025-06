58 relatori in 15 sessioni di lavoro si confronteranno sulla visione di un futuro competitivo ed etico costruito grazie a un uso consapevole di tecnologie

L’innovazione è il cuore pulsante del futuro, e a Bologna si tiene un evento unico: la sala Future-Conscious Innovation al Wmf – We Make Future. In questa cornice, 58 relatori in 15 sessioni condivideranno visioni e strategie per un progresso tecnologico etico e sostenibile. Un’occasione imperdibile per esplorare come le tecnologie possono trasformare le imprese, aprendo nuovi orizzonti di crescita e responsabilità. Il futuro si costruisce oggi, e la nostra missione è guidarlo consapevolmente.

Inaugurata dalla Regione Emilia-Romagna al Wmf – We Make Future, la fiera dell'innovazione in corso a Bologna, la sala Future-Conscious Innovation. che consentono alle imprese di realizzare una trasformazione radicale, sviluppare nuovi prodotti e servizi, migliorare i processi produttivi attraverso scoperte scientifiche e ingegneristiche avanzate. 58 relatori in 15 sessioni di lavoro si confronteranno sulla visione di un futuro competitivo ed etico, costruito grazie a un uso consapevole di tecnologie

