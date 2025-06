50 Cent sceglie Napoli come unica sua data italiana | ecco dove e quando

Due giorni dopo aver compiuto cinquant’anni, il rapper 50 Cent sarà martedì 8 luglio in concerto in piazza Plebiscito a Napoli, per l’unica data italiana del suo tour mondiale. Accompagnato da un’orchestra sinfonica, lo storico esponente del gangsta rap metterà insieme le sue rime taglienti, dense di storie di strada e ispirate da calori di giustizia e di libertà, con la potenza di un ensemble sinfonico. “L’appuntamento è fissato per l’8 luglio 2025 in una delle piazze più iconiche al mondo, Piazza del Plebiscito, dove l’artista si esibirà con la sua band al completo e sarà accompagnato dalla straordinaria Independence Orchestra, una formazione di oltre 100 musicisti, diretta dal Maestro Paolo Vivaldi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 50 Cent sceglie Napoli come unica sua data italiana: ecco dove e quando

