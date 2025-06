50 Cent in concerto a Napoli | unica data italiana l’8 luglio in Piazza del Plebiscito

Preparati a vivere un evento memorabile: il celebre rapper americano 50 Cent si esibirà in Italia, con un’unica data il 8 luglio 2025 a Napoli, in piazza del Plebiscito. Accompagnato dalla sua band e dall’Independence Orchestra, sotto la direzione del Maestro Paolo Vivaldi, questa serata speciale farà parte della rassegna “The 4Ever Show – Official July 4th Celebration”, un festival che celebra i legami storici tra musica, cultura e innovazione, rendendo il capoluogo campano ancora più vibrante e indimenticabile.

Il rapper statunitense 50 Cent si esibirà in Italia per un’unica data: l’8 luglio 2025 in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Sul palco con lui la sua band e l’Independence Orchestra, ensemble sinfonico di oltre 100 elementi diretta dal Maestro Paolo Vivaldi. L’evento rientra nella rassegna internazionale “The 4Ever Show – Official July 4th Celebration”, in programma nel capoluogo campano dal 4 all’8 luglio. Il festival celebra i legami storici tra Italia e Stati Uniti, prendendo ispirazione dalla figura del patriota toscano Filippo Mazzei. I biglietti sono in prevendita da venerdì 6 giugno alle ore 16:00 sui circuiti ufficiali VivaTicket e TicketOne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

