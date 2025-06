44 associazioni scrivono al ministro Lollobrigida | “Incontro per fare chiarezza sul ddl caccia”

Quattroquarantadue associazioni, tra ambientalisti, animalisti, scienziati ed economisti, si sono unite in un appello ai ministri Pichetto Fratin e Lollobrigida, chiedendo un confronto sul ddl Caccia. La loro richiesta riflette la volontà di dialogo e trasparenza su una questione che coinvolge chiave ambientali e sociali. È un segnale forte di come le diverse voci della società vogliano contribuire a plasmare le politiche future...

44 sigle del mondo animalista, ambientalista, scientifico ed economico hanno scritto una lettera ai ministri dell'ambiente Pichetto Fratin, e dell'Agricoltura Lollobrigida per chiedere un incontro sul ddl caccia: "Pronti ad incontrare i ministri per fare chiarezza".

