40mila volte più batteri del bagno l’infettivologo Bassetti lancia l’allarme sui batteri nascosti nelle borracce

Hai mai pensato che la tua borraccia, il simbolo di uno stile di vita sano e sostenibile, potrebbe nascondere un pericolo nascosto? Secondo l'infettivologo Bassetti, potrebbe ospitare fino a 40mila volte più batteri del toilette. Un dato allarmante che mette in discussione la sicurezza di questo accessorio ormai indispensabile, anche tra gli studenti. È fondamentale conoscere i rischi e le corrette pratiche di igiene per proteggere la nostra salute quotidiana...

L'accessorio più trendy degli ultimi anni potrebbe nascondere un'insidia per la salute di tutti, anche degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Batteri 40mila Volte Bagno

Le borracce contengono 40mila volte più batteri della tavoletta del wc - Le borracce contengono 40mila volte più batteri della tavoletta ... Le borracce, secondo gli esperti non solo contengono più batteri di una tavoletta del bagno ma anche il doppio di quelli ... Segnala blitzquotidiano.it

Occhio alle paperelle (e non solo): tutte le insidie in bagno - in semplice acqua potabile e il resto nell’acqua della vasca da bagno con residui di sapone, sporco, sudore e batteri del corpo umano. Poi tutte le paperelle sono state tagliate in laboratorio ... Secondo donnamoderna.com

Li usi tutti i giorni, eppure sono pieni di batteri… - e persino in bagno (non fingere) . Risultato? Uno studio ha dimostrato che un telefono contiene 10 volte più batteri di un sedile del water. Sì, probabilmente baci più germi premendo il ... msn.com scrive