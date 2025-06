38enne distratto all' esame della patente a Como scatta il controllo | scoperto kit radiocollegato

Un incidente che mette in luce l'importanza della correttezza durante gli esami di guida: un 38enne di Concorezzo è stato denunciato a Como per aver utilizzato un kit radiocollegato, tentando di aggirare i controlli e ottenere la patente in modo fraudolento. La vicenda ci ricorda quanto l'integrità sia fondamentale per garantire sicurezza e affidabilità sulle strade.

Un 38enne di Concorezzo è stato denunciato a Como per uso di un kit radiocollegato durante l'esame per la patente B. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 38enne distratto all'esame della patente a Como, scatta il controllo: scoperto kit radiocollegato

In questa notizia si parla di: 38enne Esame Patente Como

38enne distratto all'esame della patente a Como, scatta il controllo: scoperto kit radiocollegato - Un 38enne di Concorezzo è stato denunciato a Como per uso di un kit radiocollegato durante l'esame per la patente B. Scrive virgilio.it

Supera l’esame della patente con microcamera e auricolare: denunciato - Scoperto dalla Polizia un 38enne brianzolo a Como. Usava un kit radiocollegato con l’esterno per farsi aiutare durante la prova teorica ... Da ciaocomo.it

Esame della patente con l’inganno: 38enne denunciato a Como - Scoperto con un kit audio-video durante la prova teorica, voleva farsi aiutare dall’esterno, ma arriva la polizia di stato ... Segnala varesenews.it

SPECIAL WORDS - SIMPLE TRICKS TO PASS THE DRIVING LICENSE THEORY EXAM MORE EASILY