28^ Marathon dell' Appennino MTB a Casella si assegnano i titoli europei della specialità

Sono ben 353 i biker iscritti alla 28^ Marathon dell’Appennino, la prova di Casella che domenica 8 giugno assegnerà i titoli europei della specialità. Parliamo dell’evento principale per le ruote grasse allestito quest’anno nel nostro Paese e per questo c’è un’attesa eccezionale. Ci sarà al via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it