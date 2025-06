26 giugno 2010 - 26 giugno 2025 | festa per i primi 15 anni di Orgoglio Amaranto

Il 26 giugno 2025 segna un momento straordinario nella storia di Arezzo: quindici anni di passione, dedizione e amore per i colori amaranto. Dal 2010, Orgoglio Amaranto ha mantenuto viva la speranza e il cuore della tifoseria, trasformandosi in un simbolo di unità e resilienza. Per celebrare questa longeva avventura, prepariamo una festa indimenticabile che ripercorre i momenti più belli e rinnova il nostro impegno verso il futuro. Unisciti a noi in questa celebrazione speciale!

Arezzo, 6 giugno 2025 – Il 26 giugno è un giorno speciale per Orgoglio Amaranto. Quindici anni fa, infatti, il comitato prendeva vita per fare in modo che il pallone ad Arezzo rotolasse ancora, dopo la mancata iscrizione e la messa in liquidazione della vecchia Ac Arezzo. Per festeggiare i quindici anni di attività del comitato, tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano, proprio il prossimo 26 giugno Orgoglio Amaranto organizza una cena di gala nel luogo del cuore di ogni tifoso: in campo, all'interno dello stadio Città di Arezzo, alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 26 giugno 2010 - 26 giugno 2025: festa per i primi 15 anni di Orgoglio Amaranto

