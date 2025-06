211 anniversario dell’Arma dei Carabinieri | la cerimonia a Salerno

Ieri, a Salerno, si è svolta una cerimonia emozionante per festeggiare il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, testimoniando il loro ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza e dei valori italiani. La giornata, iniziata presso il Comando Provinciale, ha rafforzato il legame tra istituzione e cittadini, ricordando il passato e guardando al futuro. Un momento di orgoglio e riconoscenza per tutti coloro che proteggono quotidianamente la nostra comunità.

Nella giornata di ieri, a Salerno, si è svolta la celebrazione, a livello provinciale, del 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita quale “Corpo dei Carabinieri Reali” con le "Regie Patenti" del 1814. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il Comando Provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri: la cerimonia a Salerno

In questa notizia si parla di: Carabinieri Arma Salerno Anniversario

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

L'Arma dei Carabinieri compie 211 anni. La cerimonia del Comando Provinciale di Salerno https://ondanews.it/larma-dei-carabinieri-compie-211-anni-la-cerimonia-del-comando-provinciale-di-salerno/… Partecipa alla discussione

Finalmente assolti dopo 11 anni di calvario, ma a quale prezzo? I nostri #Carabinieri meritano una giustizia che sia davvero tale, non una sentenza che arriva quando ormai la vita è stata distrutta. Leggi la storia che fa riflettere Partecipa alla discussione

Onori ai caduti e valori senza tempo: il 211° annuale dell’Arma dei Carabinieri a Salerno - Si è celebrato ieri a Salerno, con una partecipata cerimonia militare, il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, istituita come Corpo dei Carabinieri Reali con le Regie Patenti ... Riporta ilvescovado.it

211 anni di fedeltà: Salerno celebra l’Arma dei Carabinieri tra memoria e impegno - Salerno celebra il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Commemorazione per i Carabinieri Pezzuto e Arena, premiazioni e il discorso del Colonnello Melchiorre su credibilità e servizio alla com ... infocilento.it scrive

211° anniversario dell’Arma dei carabinieri: in provincia di Salerno controllate oltre 94mila persone e sequestri per 16 milioni di euro - Domani 5 giugno, a Salerno, avrà luogo la celebrazione, a livello provinciale, del 211°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La giornata celebrativa avrà inizio presso il Comando Provincial ... Come scrive msn.com

Salerno: l’arma dei Carabinieri celebra l’annuale della sua fondazione