16 salti estremi realizzati sul set dell’ottavo capitolo di Mission | Impossible per una performance che celebra la passione per il rischio del divo

Lo stile di Tom Cruise non conosce limiti, e questa volta ha ridefinito il concetto di coraggio con 16 salti estremi durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning. La sua passione per il rischio e la ricerca del brivido sono diventati un simbolo di dedizione e audacia nel mondo dello spettacolo. Una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato e che conferma: quando si tratta di superare i limiti, Cruise non si ferma mai.

N on è una novità che Tom Cruise ami spingersi oltre i limiti. L’attore americano, da sempre protagonista delle sue scene d’azione, ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale. Durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, Cruise si è lanciato 16 volte da un elicottero con un paracadute cosparso di carburante e incendiato. Una performance spettacolare che gli è valsa un posto nel Guinness World Records. Lo stile di Tom Cruise. guarda le foto Tom Cruise nel Guinness dei record: 16 lanci col paracadute in fiamme. Il riconoscimento è stato ufficializzato dal Guinness World Records con un annuncio su X (precedentemente Twitter). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 16 salti estremi realizzati sul set dell’ottavo capitolo di "Mission: Impossible, per una performance che celebra la passione per il rischio del divo

In questa notizia si parla di: Impossible Mission Salti Estremi

Mission: Impossible - The Final Reckoning, recensione: il cinema gigantesco per sfidare una realtà da incubo - ...la tensione si fa palpabile, mentre Ethan Hunt affronta sfide impossibili in un mondo in cui la realtà si fonde con l'incubo.

Tom Cruise nel Guinness World Record: maggior numero di salti con paracadute in fiamme! - La scena di Mission: Impossible 8 in cui Ethan Hunt perde il paracadute a causa delle fiamme, beh...Tom Cruise l'ha fatta dal vero (ovviamente). Scrive cinema.everyeye.it

Mission: Impossible – The Final Reckoning: 7 curiosità imperdibili sull’ultimo capitolo della saga - Mission: Impossible – The Final Reckoning: 7 curiosità tra stunt estremi, retroscena inediti e l’addio di Tom Cruise? Segnala cinefilos.it

Mission: Impossible - senza stunt: Tom Cruise e le 10 scene più estreme dei film - Salti nel vuoto, scalate estreme, inseguimenti in moto (rigorosamente ... È successo sul set del prossimo Mission: Impossible - Fallout, in arrivo al cinema il 29 agosto, un film grazie al ... Lo riporta movieplayer.it

How Tom Cruise Broke his Ankle on Mission Impossible Fallout Stunt - SLOW MOTION FOOTAGE