10eLotto un 6 Oro regala migliaia di euro nel napoletano

Il 10eLotto continua a regalare emozioni e grandi vincite nella Campania, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama delle lotterie italiane. Con premi che cambiano vite da Montesarchio a Cercola, questa estrazione dimostra ancora una volta come la fortuna possa sorridere a chi osa sognare. Scopriamo insieme le storie di chi ha conquistato migliaia di euro e come anche tu puoi tentare la fortuna.

Il 10eLotto premia ancora la Campania. Nell’estrazione di giovedì 5 giugno, come riporta Agipronews, vinti 17.500 euro: a Montesarchio, in provincia di Benevento, centrato un 8 da 10mila euro in via Napoli, mentre a Cercola, in provincia di Napoli, portati a casa 7.500 euro con un 6 'Oro' in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 10eLotto, un "6 Oro" regala migliaia di euro nel napoletano

Vince 100mila euro al 10eLotto, festa a Monterchi - Un giocatore anonimo di Monterchi, in provincia di Arezzo, ha festeggiato una straordinaria vincita da 100mila euro al 10elotto.

Migliaia di euro in premio ai vincitori del Lotto in Lombardia: Brescia, Milano e Pavia le province più fortunate - Milano, 24 febbraio 2025 – Una pioggia di centinaia di migliaia di euro è caduta sulla Lombardia dopo l’ultima estrazione dei numeri del Lotto ... ruota di Bari ha regalato una vincita ... msn.com scrive

Migliaia di euro in premio ai vincitori del Lotto in Lombardia: Brescia, Milano e Pavia le province più fortunate - un terno sulla ruota di Bari ha regalato una vincita da 14.250 euro. A Cassago Brianza, in provincia di Lecco, sono stati vinti 10.500 euro con un terno sulla ruota di Palermo. Premi al 10eLotto ... Come scrive ilgiorno.it

10ELOTTO - In Campania premi per oltre 77mila euro - Esulta la Campania grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, i premi più alti dei concorsi di venerdì 30 e sabato 31 maggio portano nella regione oltre 77mila euro. A Napoli colpo da 50mila euro, s ... Si legge su napolimagazine.com

