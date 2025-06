10eLotto | in Campania doppietta da oltre 17mila euro Sannio protagonista

Il 10eLotto continua a regalare emozioni e grandi vincite, e questa volta la Campania si distingue con una doppietta da oltre 17.000 euro. A Montesarchio e Cercola, i fortunati giocatori hanno conquistato premi significativi, dimostrando ancora una volta come il gioco possa trasformarsi in una piacevole sorpresa. Con oltre 24 milioni distribuiti nell’ultimo concorso, il 10eLotto conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama delle scommesse italiane, creando sogni e opportunità ad ogni estrazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 10eLotto premia la Campania. Nell’estrazione di giovedì 5 giugno vinti 17.500 euro: a Montesarchio, in provincia di Benevento, centrato un 8 da 10mila euro in via Napoli, mentre a Cercola, in provincia di Napoli, portati a casa 7.500 euro con un 6 ‘Oro’ in via Europa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto: in Campania doppietta da oltre 17mila euro, Sannio protagonista

