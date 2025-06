105 summer festival 2025 | dove vederlo con alfa e serena brancale

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con il 105 Summer Festival 2025! Organizzato da Radio 105, questo evento imperdibile torna con una serie di concerti in tutta Italia, portando sul palco artisti di spicco come Alfa e Serena Brancale. Vuoi scoprire dove seguirlo e goderti le migliori performance? Continua a leggere e lasciati coinvolgere dall’atmosfera unica di questa manifestazione estiva!

Il 105 Summer Festival 2025 si apre ufficialmente con la prima tappa, dando il via a una serie di appuntamenti musicali che si svolgono in diverse località italiane. Organizzato da Radio 105, questo evento rappresenta un'importante manifestazione estiva dedicata alla musica dal vivo e all'intrattenimento. La rassegna, giunta alla sua sesta edizione, si distingue per la sua struttura itinerante e per l'ampia partecipazione di artisti nazionali e internazionali. le tappe del festival e le location coinvolte. prima tappa: baia domizia. La prima serata del 105 Summer Festival 2025 ha avuto luogo nell' Arena dei Pini di Baia Domizia, segnando l'inizio di un percorso che toccherà cinque diverse località italiane.

