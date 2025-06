100 Litri di birra al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki

Preparati a un'esperienza cinematografica unica: dal 17 luglio, nelle sale italiane arriva "100 Litri di Birra", il divertente e originale film di Teemu Nikki, presentato in concorso a Roma 2024. Una commedia che promette risate e riflessioni, già acclamata in Finlandia e ora pronta a conquistare anche il pubblico italiano. Non perdere l’occasione di scoprire questa nuova perla del cinema finlandese, un film che ti farà …

Il 17 luglio arriva nelle sale italiane, distribuito da I Wonder Pictures, 100 Litri di birra (titolo internazionale 100 Litres of Gold ), l’ultimo originale e divertente lungometraggio del regista finlandese Teemu Nikki, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024 e al Festival International du Film de Fribourg 2025. Uscito a marzo in Finlandia, il film è diventato rapidamente il più visto dell’anno e a 10 settimane dall’uscita resta tuttora saldo tra i primi 5 posti al box office finlandese, al punto che la prestigiosa Hans Bubby, la casa di produzione di Dennis Lehane ( Mystic River, Shutter Island, Gone Baby Gone, The Drop – Chi è senza colpa, La legge della notte ), ne ha recentemente acquisito i diritti per un remake in lingua inglese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it