? È uscito UNICORNdi Giulia Regain! Il ritorno della #Gmagic Story con un progetto valoriale ed emozionale ?

È disponibile online “Unicorn”, il singolo che inaugura il nuovo percorso audiovisivo di Giulia Regain, DJ, producer e artista dall’anima creativa e innovativa. Con questa uscita prende il via ufficialmente Gmagic World, un progetto olistico e ispirazionale pensato per accompagnare e motivare il pubblico lungo tutto l’arco dell’anno. Oggi è un giorno magico per la musica e il benessere interiore: è fuori “Unicorn” di Giulia Regain. È online “Unicorn”, il primo singolo del nuovo viaggio audiovisivo di Giulia Regain, DJ, producer e artista visionaria. Con l’uscita del brano prende ufficialmente vita il progetto Gmagic World, un universo olistico e motivazionale che accompagnerà il pubblico per un intero anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com