? Blue Monk Festival 2025 | Musica Cultura e Solidarietà tra i Laghi del Piemonte

Immergiti nella magia del Blue Monk Festival 2025, un viaggio tra musica, cultura e solidarietà tra i suggestivi laghi del Piemonte. Dal 26 giugno al 6 settembre, l’Associazione Culturale Blue Monk anima i comuni del Lago Maggiore e del Lago d’Orta con undici concerti di livello internazionale, tutti gratuiti e pensati per coinvolgere cuore e spirito. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna dell’arte condivisa e dell’impegno sociale. Non perdere questa straordinaria esperienza.

Dal 26 giugno al 6 settembre 2025, l'Associazione Culturale Blue Monk presenta l'undicesima edizione del suo festival, un appuntamento imperdibile che unisce musica di qualità, arte e impegno sociale nei suggestivi comuni del Lago Maggiore e del Lago d'Orta. Un Cartellone Musicale di Risonanza Internazionale per il Blue Monk Festival 2025. Quest'anno, il Blue Monk Festival propone 11 concerti gratuiti con ingresso ad offerta consapevole, tranne nelle date di settembre, quando saranno allestite degustazioni di vini con stuzzicherie. In due specifici casi, il ricavato sarà destinato a scopi benefici: 29 giugno: a sostegno della LILT sezione di Verbano Cusio Ossola, per la ricerca medica.

