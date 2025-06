? SERIE A ENILIVE 2025 26 | Date Derby e Big Match! ? | Calendario Completo

La Serie A Enilive 2025/26 sta per partire, e l’attesa è più grande che mai! Dal 24 agosto, il calcio italiano si accende con sfide mozzafiato, derby infuocati e big match che terranno tutti col fiato sospeso. Sei pronto a scoprire il calendario completo e i momenti più attesi di questa stagione? Preparati a vivere un campionato ricco di emozioni e sorprese, perché il divertimento sta per iniziare!

? IL CALENDARIO DELLA SERIE A ENILIVE 202526 È FINALMENTE QUI!? Dal 24 agosto 2025 inizia una stagione che promette spettacolo puro! Scopri tutte le date dei big match, i derby infuocati e le sfide che decideranno il destino del campionato!?? PRIMA GIORNATA - 24 AGOSTO: Inter-Torino?? Juventus-Parma?? Milan-Cremonese??? Roma-Bologna??? Sassuolo-Napoli??? I DERBY PI&Ugr.

