Zverev ko sarà semifinale Sinner-Djokovic al Roland Garros

Nel cuore di Parigi, il Roland Garros 2025 si anima di emozioni e sorprese. Novak Djokovic, con una rimonta epica, ha superato Alexander Zverev in quattro set, guadagnandosi un posto in semifinale. Ora si prepara a sfidare l'astro nascente italiano, Jannik Sinner, in una battaglia che promette scintille. La posta in gioco è alta: chi conquisterà la gloria sulla terra battuta più famosa del mondo?

Il serbo vince in rimonta in 4 set e sfiderà ora il campione azzurro PARIGI (FRANCIA) - Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros 2025 venerdì. Il serbo ha battuto in rimonta il finalista della passata edizione Alexander Zverev: 4-6 6-3 6-2 6-4, in tre ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zverev ko, sarà semifinale Sinner-Djokovic al Roland Garros

? Ai quarti di finale del Roland Garros Djokovic elimina Zverev, in rimonta, dopo aver perso il primo set Preparate i popcorn: la seconda semifinale dello Slam francese sarà Sinner-Djokovic #CorrieredelloSport #rolandgarros #Djokovic #zver Tweet live su X

ROLAND GARROS | Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Djokovic o Zverev, che si affronteranno stasera. #ANSA https://ow.ly/ Tweet live su X

