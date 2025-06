Zverev avverte Sinner | Stanno sottovalutando Djokovic A un certo punto non sapevo più come fargli punto

Alexander Zverev avverte: stanno sottovalutando Novak Djokovic. Il tedesco, sconfitto duramente ai quarti di Roland Garros, ha ammesso di aver affrontato il campione serbo come se fosse imbattibile. “Ha vinto 24 Slam, mi aspettavo una battaglia più dura,” ha dichiarato, evidenziando la sua consapevolezza che Djokovic rappresenta una minaccia costante. La sfida tra i due si fa sempre più avvincente e promette grandi emozioni nel futuro del tennis.

Alexander Zverev esce con le ossa rotte dalla stagione primaverile europea sulla terra battuta, non arrivando mai in semifinale nei quattro tornei più importanti (tre Masters 1000 e lo Slam) e subendo una dura sconfitta da Novak Djokovic ai quarti del Roland Garros 2025. Il tedesco si è arreso in quattro set dopo essersi aggiudicato il primo per 6-4, dimostrando di non essere ancora pronto per vincere un Major. " Ha vinto 24 Slam, mi aspettavo che giocasse così. Non l'avevo mai visto giocare così quest'anno. Penso che il suo livello fosse davvero molto alto. In alcuni momenti è stato difficile per me.