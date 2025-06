Zona rossa e violenza giovanile vicinanza al Prefetto dell' associazione Amici della Polizia

Mercoledì pomeriggio, il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ha incontrato una delegazione dell’Associazione Nazionale Sostenitori “Amici della Polizia”, nel cuore di un delicato confronto su zona rossa e violenza giovanile. Un momento di dialogo importante per rafforzare la vicinanza tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere sicurezza e prevenzione. Durante l’incontro, sono stati affrontati vari temi cruciali, riconoscendo al...

