Zico, leggenda del calcio brasiliano e icona dell’Udinese, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del club e del calcio mondiale. La sua visita a Orsaria, in occasione dell’inaugurazione di un murales dedicato a lui, ha riacceso il ricordo di un’epoca magica, fatta di sogni e emozioni intense. In un calcio che cambia rapidamente, le parole di Zico ci ricordano quanto sia importante mantenere viva la passione e il rispetto per questa meravigliosa arte.

Le parole di Zico, leggenda del calcio brasiliano e dell’Udinese, all’inaugurazione di un murales in suo onore a Orsaria L’arrivo di Zico all’Udinese nell’estate del 1983 fu un evento epocale, un vero e proprio sogno che si materializzava per i tifosi friulani e un colpo che scosse l’intero calcio italiano. Considerato uno dei più grandi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zico: «Italia e Brasile dovrebbero essere al Mondiale di diritto. Vi dico qual è l’Udinese che mi è piaciuta, c’era Di Natale. Del calcio di oggi non capisco proprio una cosa…»

