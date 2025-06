Zelensky sorprende Putin e porta la guerra in Russia con un triplice attacco Lo zar furioso minaccia rappresaglie e tuona | Il regime di Kiev è ormai un’organizzazione terroristica

abbia deciso di cambiare strategia, passando dall’attesa alla controffensiva decisa e mirata. Questa escalation ha scosso gli equilibri regionali, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse di Kiev e come risponderà Mosca a questa nuova fase di tensione. L’orizzonte geopolitico si fa sempre più incerto, mentre si intensificano i timori di un conflitto che potrebbe espandersi ulteriormente.

Prima l’attacco che ha distrutto 41 bombardieri russi a lungo raggio, poi l’attentato al ponte che collega la Crimea alla terraferma e, in ultimo, il nuovo blitz con cui le forze ucraine hanno devastato alcuni sistemi di lancio per missili Iskander nei pressi della città di Klintsy, in Russia. L’Ucraina di Volodymyr Zelensky, nel volgere di tre giorni, ha assestato una serie di micidiali attacchi che, da un lato, dimostrano come l’ex repubblica sovietica sia ben lontana dalla capitolazione, ma che al contempo allontanano la pace, perché Vladimir Putin ha già fatto sapere che la rappresaglia ci sarà e sarà durissima. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zelensky sorprende Putin e porta la guerra in Russia con un triplice attacco. Lo zar furioso minaccia rappresaglie e tuona: “Il regime di Kiev è ormai un’organizzazione terroristica”

Contenuti che potrebbero interessarti

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Segui queste discussioni su X

#Trump ha detto che #Putin è «completamente IMPAZZITO", criticando l'esteso attacco aereo russo sull'Ucraina nel fine settimana, ma anche la reazione di #Zelensky. (ilPost) @ultimora_pol Partecipa alla discussione

Quanto all'attacco di Zelensky contro i bombardieri in territorio russo, lasciatemi fare una premessa. Mi rendo conto che sto per infliggere una ferita psicologica ai vari "tifosi dell'Ucraina", tipo Federico Fubini, Paolo Mieli, Luciano Fontana, persone che non han Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

On Cam: Zelensky's Scared, First Reaction To Putin's Revenge For Spiderweb Drone Attack| Sumy|Russia