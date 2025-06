Zelensky | ' La Russia ignora la diplomazia e prepara nuove risposte'

In un contesto internazionale sempre più teso, Zelensky denuncia come la Russia ignori la diplomazia e si prepari a risposte dure. Con fermezza, il leader ucraino sottolinea che ogni attacco e ritardo nei negoziati rappresentano un gesto di sfida al mondo intero. La sua voce forte e determinata invita a mantenere alta la pressione, affinché la pace venga cercata là dove spetta: a Mosca. La sfida è chiara: fino a quando la pace non sarà una realtà, la lotta continuerà.

"Con ogni nuovo attacco, con ogni nuovo rinvio della diplomazia, la Russia mostra il dito medio al mondo intero. A tutti coloro che non vogliono aumentare la pressione sulla Russia. Sebbene sia la Russia a dover cercare la pace. Sono loro, a Mosca, che devono sentire che la guerra ha un prezzo: un prezzo alto, il più alto per l'aggressore": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Molte persone hanno parlato con la Russia a vari livelli. Nessun colloquio ha portato non solo a una pace duratura, ma nemmeno alla fine della guerra. Purtroppo, (il presidente russo Vladimir) Putin si sente impunito e, anche dopo tutti i terribili attacchi russi, starebbe preparando altre 'risposte'", ha aggiunto.

