Zelensky | la guerra può finire solo con la forza

forza. La guerra può finire solo con la determinazione e l’unità di chi crede nella pace, perché il silenzio non può essere la risposta alle aggressioni. È il momento di agire concretamente per cambiare le sorti di questa terribile situazione e costruire un futuro di speranza e stabilità.

“Ieri sera, la Russia ha colpito Pryluky, nella regione di Cernihiv, con sei droni d’attacco. Un’operazione di Purtroppo, ci sono stati feriti e vittime. Ci aspettiamo un’azione dagli Stati Uniti, dall’Europa e da chiunque nel mondo possa realmente contribuire a cambiare queste terribili circostanze. La forza conta, e la guerra può finire solo con la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: “la guerra può finire solo con la forza”

Argomenti simili trattati di recente

Ucraina, Zelensky: “Da Russia strano silenzio, incontro in Turchia può far finire la guerra” - Il mondo attende con trepidazione gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina, fissati per il 15 maggio a Istanbul.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Viceministra ucraina a Fanpage: Dateci armi, l'unico modo per far finire la guerra è vincere sul ca