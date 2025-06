Zangrillo | persone motore innovazione

Il futuro della pubblica amministrazione passa attraverso le persone, motore di innovazione e cambiamento. Come sottolineato dal Ministro Paolo Zangrillo, l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida culturale prima ancora che tecnologica: investire sulle competenze umane, semplificare i processi e migliorare i servizi pubblici sono le chiavi di un progresso sostenibile. Ecco come le iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica stanno plasmando questa rivoluzione digitale.

23.06 "L'intelligenza artificiale è una sfida culturale,ancora prima che tecnologica. Governarla significa investire sulle persone, semplificare i processi e migliorare la qualitĂ dei servizi pubblici". E' quanto dichiarato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo,intervenuto ad un evento sulla IA organizzato da ISTAT. Il ministro ha illustrato le iniziative del Dipartimento Funzione Pubblica:dall'uso dell'IA per semplificare le procedure amministrative alla digitalizzazione per reclutamento e competenze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it