Zanetti su Chivu | Sta facendo bene! Allenatore di lunga carriera

Javier Zanetti, icona e vicepresidente dell’Inter, riflette con orgoglio sulla carriera e sulla sua scelta di rimanere fedele ai colori nerazzurri. In un’intervista esclusiva a Diretta.it, commenta anche il futuro targato Cristian Chivu, considerandolo un allenatore di lunga esperienza e valore. La sua lealtà e il suo giudizio qualificano Chivu come un professionista in linea con la storia dell’Inter, e la domanda che sorge spontanea è: perché credere ancora nel progetto e nelle persone che lo compongono?

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista per Diretta.it. Tra le sue parole c’è un pensiero importante sul probabile prossimo allenatore Cristian Chivu. Perché non ha lasciato l’Inter? Ha ricevuto offerte dal Real Madrid nel 2001 e non, e non le ha accettate? La decisione è stata presa perché si valuta sempre non solo la parte economica, ma anche come ci si sente in un posto. E all’Inter mi sono sempre sentito molto a mio agio, perché sentivo un’atmosfera familiare ed è quello che cerco e che mi piace. Per questo ho sempre deciso di rimanere all’Inter. Che differenze ci sono tra l’Inter di Moratti e quelle che le sono seguite? Sono stati tutti proprietari con visioni diverse, con culture diverse, dinamiche diverse, perché Moratti era ed è una famiglia molto identificata con l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it