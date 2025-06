Zanetti difende Oaktree | Vuole portare l’Inter in alto ha le idee molto chiare

In un clima di grande fermento e discussione tra i tifosi nerazzurri, Javier Zanetti interviene per difendere Oaktree e riaffermare la volontà di portare l’Inter ai livelli più alti. Con idee chiare e determinazione, il vicepresidente cerca di ricostruire fiducia e ambizione, anche dopo le recenti delusioni sul campo e le critiche social. La sfida ora è convincere la piazza che il progetto neroazzurro ha ancora tanta strada da percorrere e ambizioni da realizzare.

Ore calde in casa Inter. I tifosi nerazzurri stanno criticando pesantemente Oaktree sui social. Il vicepresidente Zanetti ha chiarito la sua posizione. Dopo i recenti avvenimenti, Oaktree non gode della massima fiducia dei tifosi dell' Inter. Il 5-0 contro il PSG e l'arrivo, che sembra ormai imminente, di Chivu come post Inzaghi hanno creato non poche polemiche. La piazza nerazzurra chiede ambizione e investimenti importanti sul mercato, un qualcosa che il fondo proprietario del club di Viale della Liberazione, a detta dei tifosi, non sta perseguendo nella maniera corretta. Javier Zanetti, vice presidente e leggenda dell'Inter, ha provato a placare gli animi in un'intervista uscita sul sito Diretta.