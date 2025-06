yuasa battery grottazzolina festeggia la promozione in serie b e successi giovanili

Un vero e proprio trionfo che celebra il talento, la dedizione e l’impegno di una squadra che ha scritto pagine indimenticabili della sua storia. La promozione in Serie B non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di passione e determinazione che coinvolge tutta la comunità di Grottazzolina. La festa continua e rafforza il legame tra atleta e tifosi, alimentando la voglia di raggiungere nuovi ambiziosi traguardi.

Non si ferma il tourbillon di emozioni ma anche di successi per la Yuasa Battery Grottazzolina e l’intero panorama della M&G Scuola Pallavolo. Nella serata di lunedì il Comune di Grottazzolina ha reso omaggio e premiato la Serie C della Yuasa Santoni che ha conquistato la promozione in Serie B. I ragazzi guidati da coach Michele Delvecchio e dal vice Andrea Nicolini sono saliti sul palco in Piazza Umberto Primo, in occasione della festa per la Beata Vergine del Perpetuo Soccorso lunedì sera, presentati dal primo cittadino Alberto Antognozzi, per ricevere l’applauso dell’intera cittadinanza. Non solo quindi la Superlega che continuerà a vivere le gare casalinghe al PalaSavelli diventando sempre più espressione e rappresentazione di un intero territorio ma anche una Serie B Nazionale, in un girone con tanti derby molto interessanti, che sarà protagonista al PalaGrotta e che permetterà anche un lavoro importante di sviluppo e crescita per i tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it