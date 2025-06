Your Canvas Built to Resist la campagna Eastpak 2025

Scopri la nuova campagna Eastpak 2025, “Your Canvas, Built to Resist”, un omaggio all’individualità e all’espressione creativa di ciascuno di noi. Da oltre 70 anni, il brand non crea semplici accessori, ma veri e propri spazi di libertà e autenticità, pronti a resistere alle sfide del tempo. Un invito a personalizzare la propria storia, lasciando che ogni borsa diventi una tela unica e resistente.

La nuova campagna del brand Eastpak per il 2025: una celebrazione dell'individualità, dell'identità e dell'espressione creativa di sé Da oltre 70 anni, Eastpak realizza zaini e borse che non servono solo a trasportare oggetti, ma raccontano una storia. Pensati per accompagnare la vita di tutti i giorni, i prodotti Eastpak sono da sempre una tela

