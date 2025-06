Yildiz è sicuro | Alla Juventus non ci vediamo in nessun’altra competizione che non sia la Champions Tudor? Siamo molto contenti di averlo con noi vi dico il perché…

Kenan Yildiz si mostra entusiasta per il successo della Juventus, sottolineando quanto sia importante la qualificazione in Champions League e l'influenza di Igor Tudor nel raggiungimento di questo traguardo. La sua soddisfazione traspare nelle parole, evidenziando come il cammino della squadra sia ancora più stimolante con un allenatore così determinato. Ma cosa riserva il futuro per i bianconeri? Restate sintonizzati!

Yildiz ha espresso le sue parole di soddisfazione per la qualificazione alla Champions League e di soddsfazione nell’avere Tudor: le sue impressioni. Kenan Yildiz ha parlato della stagione della Juve ai microfoni dell’agenzia turca Anadolu Ajans?: tutte le dichiarazioni sulla qualificazione alla Champions League, raggiunta grazie all’apporto di Igor Tudor. Sull’allenatore bianconero, il numero 10 ha speso queste parole. PAROLE – « Alla Juventus non ci vediamo in nessun’altra competizione che non sia la Champions League. Dovevamo essere in Champions League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raggiungerla ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com