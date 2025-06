Yacht battenti bandiera straniera non dichiarati al fisco italiano 145mila euro di multa ai 19 proprietari

Una recente operazione della Guardia di Finanza di Ancona ha portato alla scoperta di 19 yacht stranieri non dichiarati al fisco italiano, per un valore totale di oltre 1,5 milioni di euro. I proprietari sono stati multati con sanzioni che ammontano a 145mila euro, evidenziando l'importanza di rispettare le normative fiscali internazionali e italiane. Questa vicenda mette in luce come le autorità siano sempre più attente e rigorose nel contrastare l’evasione fiscale nel settore nautico.

ANCONA – Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona ha scoperto 19 yacht, tutti immatricolati all'estero e non dichiarati all'Agenzia delle entrate italiana, aventi un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di Euro. L'indagine, partita lo scorso anno, ha portato a 145mila.

