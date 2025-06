Xi Jinping avverte gli Stati Uniti | cautela su Taiwan per evitare conflitti

Il mondo osserva attentamente le parole di Xi Jinping, che lancia un appello ai Stati Uniti sulla delicata questione di Taiwan. Con un avvertimento deciso, il presidente cinese invita a una gestione cauta e responsabile per evitare escalation e conflitti. La stabilità di questa regione strategica potrebbe dipendere dalla capacità di mantenere un equilibrio delicato, evitando che pochi separatisti possano trasformare una tensione localizzata in una crisi internazionale.

Gli Stati Uniti dovrebbero gestire la questione di Taiwan "con attenzione per evitare che un numero molto limitato di separatisti indipendentisti di Taiwan" trascini la Cina e gli Stati Uniti in una pericolosa situazione di conflitto e scontro". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel colloquio telefonico con l'omologo americano Donald Trump sulla vicenda dell'isola, considerata da Pechino la prima linea rossa da non superare delle relazioni bilaterali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Xi Jinping avverte gli Stati Uniti: cautela su Taiwan per evitare conflitti

In questa notizia si parla di: Stati Uniti Taiwan Jinping

