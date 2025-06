WWE | Tutti i qualificati a Money In The Bank saranno presenti a SmackDown

Sei pronto a vivere l’emozione? Manca ormai pochissimo a Money In The Bank, il grande evento che si terrà sabato 7 giugno all’Intuit Dome di Inglewood, California. I qualificati per i due match, maschile e femminile, sono già tutti annunciati e pronti a contendersi la valigetta magica. Domani sera, su SmackDown, il GM conferma la presenza di tutti i contendenti: l’azione è alle porte e il climax si avvicina!

Manca ormai poco all’appuntamento con Money In The Bank. Il PLE si terrà sabato 7 giugno presso l’Intuit Dome di Inglewood, California. Come di consueto, avremo i due Money In The Bank match, maschile e femminile, con in palio la valigetta che darà al vincitorevincitrice una title shot da utilizzare in qualsiasi momento. Domani sera appuntamento con SmackDown a poche ore dall’evento. Tutti presenti. Tramite un post pubblicato sui social, il GM di SmackDown Nick Aldis ha annunciato che tutti i partecipanti ai Money In The Bank Match maschile e femminile saranno contemporaneamente presenti a SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tutti i qualificati a Money In The Bank saranno presenti a SmackDown

