WWE | Minacce di morte e doxxing Roxanne Perez nel mirino di uno stalker

L’ascesa di Roxanne Perez in WWE ha portato con sé anche ombre oscure: minacce di morte e doxxing da parte di uno stalker irresponsabile. La sua popolarità, se da un lato è un successo, dall’altro ha attirato l’attenzione di persone che non conoscono limiti. Un account su Twitter ha scatenato l’allarme pubblicando informazioni personali, rendendo ancora più urgente la necessità di tutelare i protagonisti dello sport. La sicurezza di Roxanne ora è più a rischio che mai.

La crescente popolarità di Roxanne Perez in WWE si sta rivelando un’arma a doppio taglio, costringendola a fare i conti con persone che non rispettano i limiti. Purtroppo, sembra che Perez sia stata vittima di doxxing da parte di uno stalker squilibrato che ha espresso l’intenzione di volerla morta. Un account su Twitter chiamato “Is Roxanne Perez D3ad yet?” (“ Roxanne Perez è già morta? ”) ha compiuto l’impensabile, pubblicando l’indirizzo di casa della wrestler. Per rispetto della sua privacy, ovviamente non condivideremo questo dato. L’account ha affermato esplicitamente di desiderare la morte di Roxanne Perez, commentando con un inquietante “ Purtroppo no” alla domanda se fosse già morta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Minacce di morte e doxxing, Roxanne Perez nel mirino di uno stalker

In questa notizia si parla di: Perez Roxanne Minacce Morte

