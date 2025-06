WWE | Contratto di Karrion Kross vicino alla scadenza ma pare non ci sia ancora alcuna offerta di rinnovo

La situazione di Karrion Kross si fa sempre più intricata, con il contratto vicino alla scadenza e nessuna offerta di rinnovo all’orizzonte. Tra le vicende di R-Truth e le decisioni di Triple H, l’ambiente WWE si prepara a una possibile nuova rivoluzione. Mentre si delineano i futuri scenari, resta da capire quale direzione prenderà il cammino di Kross e quali conseguenze avrà questa fase di incertezza sulla compagnia.

In questi ultimi giorni sta tenendo banco la vicenda R-Truth il cui contratto andrà a scadenza e non sarà rinnovato. Secondo alcune voci Triple H avrebbe deciso in prima persona il taglio sulla base di una valutazione attinente al budget ed all'età del wrestler, secondo altre la WWE avrebbe offerto un rinnovo a cifre più basse e Truth avrebbe rifiutato. Ora, un'altra "grana" potrebbe presto scoppiare a Stamford. La situazione di Karrion Kross. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il contratto di Karrion Kross scadrà nel giro di pochi mesi e per il momento la WWE non avrebbe ancora intavolato una discussione per il rinnovo.

