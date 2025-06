WWE AAA | Joaquin Wilde infortunato sarà Lince Dorado a sostituirlo

Un infortunio inatteso scuote il mondo WWE: Joaquin Wilde, vittima di una commozione cerebrale, sarà sostituito da Lince Dorado nel prossimo atteso Trios Match a Worlds Collide. Dopo il suo ritorno come allenatore al Performance Center e le recenti apparizioni ad EVOLVE, Dorado si prepara a brillare sul ring, portando una ventata di energia e talento. Scopriamo come questa sostituzione potrebbe rivoluzionare l’evento e sorprendere tutti gli appassionati.

Questo Sabato a Worlds Collide ci sarà un Trios Match che all'inizio vedeva contrapposto il LWI a al team composto da Mr.Iguana, Aerostar e Octagon Jr., ma uno dei componenti del LWI si è infortunato. Joaquin Wilde ha subìto una commozione cerebrale nel suo match contro Lexis King a WWE Speed, il suo posto verrà preso da Lince Dorado. Dorado, apparso recentemente ad EVOLVE, è ritornato in WWE in veste di allenatore al Performance Center all'inizio di quest'anno, dopo un po' di anni a girovagare per le indies, con alcune tappe anche in AEW e TNA. Una grafica comparsa ieri ad NXT aveva già rivelato la sostituzione.