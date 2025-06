Wicked - Parte 2 ecco il primo trailer ufficiale dell' atteso sequel con Glinda ed Elphaba

Il mondo di Wicked si amplia con il tanto atteso sequel, "Wicked: For Good", che promette di catturare il cuore dei fan con nuove avventure di Glinda ed Elphaba. Il primo trailer ufficiale svela dettagli intriganti e anticipa un film ricco di emozioni, in arrivo nei cinema a novembre 2025. Prepariamoci a scoprire cosa riserva il destino alle due protagoniste in questa epica continuation della saga.

Glinda ed Elphaba si avvicinano sempre più al loro destino in Wicked: For Good, secondo capitolo tratto dall'omonimo musical di successo a Broadway: ecco il primo trailer ufficiale del film, in uscita nei cinema a novembre 2025.

Wicked | Il poster italiano della seconda parte - Universal Pictures ha lanciato ufficialmente la campagna promozionale per il tanto atteso film **Wicked – Parte 2**, in arrivo a novembre.

