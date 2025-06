Wicked | il trailer mostra la guerra tra elphaba e glinda contro il wizard

Preparati a immergerti nuovamente nel magico e tumultuoso mondo di “Wicked”. Il trailer di “Wicked: For Good” svela nuove sorprese, mentre la seconda parte dell’adattamento cinematografico di Jon M. Chu promette di portare sul grande schermo emozioni ancora più intense. Con Cynthia Erivo protagonista, la battaglia tra Elphaba e Glinda si fa più avvincente che mai, lasciandoci in attesa di un’epica conclusione che non vorrà deludere gli appassionati. L’uscita è prevista tra circa un anno; il conto alla rovescia è inizi

annuncio del trailer di “wicked: for good” e anticipazioni sulla seconda parte. Il mondo di “Wicked” si arricchisce di nuovi dettagli con la pubblicazione del trailer ufficiale di “Wicked: For Good”. La seconda parte dell’adattamento cinematografico diretto da Jon M. Chu riprende le vicende di Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, proseguendo il racconto della lotta contro il Wizard of Oz. L’uscita nelle sale è prevista a circa un anno dalla prima, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. contenuti principali e attese per il film. Il trailer appena diffuso mostra le tensioni crescenti tra i personaggi principali e prepara il pubblico a un racconto ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked: il trailer mostra la guerra tra elphaba e glinda contro il wizard

Argomenti simili trattati di recente

Wicked: For Good, oggi il trailer, ecco una preview! - Oggi il trailer di "Wicked: For Good" fa il suo debutto, anticipando l'atteso sequel del fenomeno di Broadway che ha già incassato oltre 729 milioni di dollari.

Segui queste discussioni su X

? @chefmaxmariola - A classic recipe with a wicked twist! Frittata, sausage, potatoes, onions, and cheese… forget the sandwich — this is a full-on mystical experience! Crispy, flavorful, cheesy: love at first bite! A dish a day, and every dish tells a story. Tweet live su X

e aspettiamo questo trailer di wicked for good tornando di nuovo nel magico mondo di oz con wicked part 1 Tweet live su X

respect três aparições de Sonic na vida realmontagem fake #respectmoments #phonictiktok