Wicked | il primo trailer internazionale di for good

Il mondo del cinema si anima con il primo trailer internazionale di "Wicked: For Good", il tanto atteso secondo capitolo della saga. Diretto da Jon M. Chu, questo trailer svela anteprime intriganti sulle tematiche e i personaggi, accendendo la curiosità degli spettatori. Dopo un’anteprima esclusiva, la proiezione nelle sale ha alimentato l’attesa globale. Ora, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura cinematografica, che promette emozioni e sorprese indimenticabili.

Il mondo del cinema si prepara all’attesa per il secondo capitolo di Wicked, intitolato Wicked: For Good. La pellicola, diretta da Jon M. Chu, ha fatto il suo debutto tramite un trailer ufficiale che anticipa le tematiche e i personaggi principali, alimentando l’interesse degli appassionati. Dopo una proiezione speciale in anteprima, il trailer è stato riproposto nelle sale statunitensi per un solo giorno, creando grande attesa per l’uscita cinematografica prevista per il 21 novembre 2025. il trailer e le prime immagini di wicked: for good. una preview ricca di dettagli e tensione narrativa. Il trailer mostra due protagoniste iconiche, Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo ) e Glinda (con la voce di Ariana Grande ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it