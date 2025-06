Wicked | Glinda ed Elphaba contro nel trailer della Parte 2

Wicked – Parte 2 sta per arrivare e promette di portare sul grande schermo un’epica battaglia tra Glinda ed Elphaba come mai prima d’ora. Dopo il trionfo al botteghino e il plauso della critica, questa seconda parte si prepara a chiudere il capitolo cinematografico di questo magico capolavoro. La domanda che tutti ci poniamo è: quale delle due protagoniste emergerà vittoriosa in questa sfida? Restate sintonizzati, il viaggio sta per continuare!

Si è finalmente palesato nella notte il trailer di Wicked – Parte 2, seconda parte del musical che anticipa i celebri avvenimenti de “Il Mago di Oz”. Dopo l’incredibile successo al botteghino, condito dal plauso della critica ( la nostra recensione di Wicked ) e da 2 premi Oscar, l’epopea cinematografica targata Jon M. Chu si appresta a chiudere il cerchio con l’attesissima seconda parte in arrivo questo novembre. Una gustosa anticipazione sulle origini della rivalità tra la Strega Malvagia dell’Ovest e la Strega Buona del Sud, ovviamente, non poteva che arrivare dal magico trailer diffuso questa notte da Universal Pictures, che noi vi proponiamo nella versione italiana qui di seguito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Wicked | Glinda ed Elphaba contro nel trailer della Parte 2

La Strada Verso il Finale. Quella di Mattoni Gialli: ed ecco il Trailer (https://youtu.be/vt98AlBDI9Y) di WICKED : FOR GOOD, la seconda parte del musical di successo, in arrivo a fine Novembre, nel quale ritroveremo le Elphaba e Glinda di Cynthia Erivo e Arian Tweet live su X

Ora è ufficiale. Elphaba e Glinda avranno una nuova canzone originale a testa nella colonna sonora di "#WICKEDFORGOOD". Entrambe sono state scritte dal compositore originale del musical di Broadway, Stephen Schwartz. Che punta così agli Oscar 2026 Tweet live su X