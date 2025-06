Wicked For Good Trailer Ufficiale | Magia Amicizia e Battaglia Epica nel Sequel

Preparatevi a immergervi in un mondo di magia, amicizia e battaglie epiche con il nuovo trailer di Wicked: For Good, il sequel del celebre musical cinematografico. Le prime immagini rivelano un legame indissolubile tra Elphaba e Glinda, mentre si avvicina un confronto decisivo con il Mago di Oz. Un’avventura che promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti: non perdete l’appuntamento con questa saga affascinante.

Scopri il nuovo trailer di Wicked: For Good, il secondo capitolo del musical cinematografico. Le prime immagini svelano il potente legame tra Elphaba e Glinda e lo scontro imminente con il Mago di Oz. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Wicked For Good Trailer Ufficiale: Magia, Amicizia e Battaglia Epica nel Sequel

Altre letture consigliate

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles - Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

Segui queste discussioni su X

Ora è ufficiale. Elphaba e Glinda avranno una nuova canzone originale a testa nella colonna sonora di "#WICKEDFORGOOD". Entrambe sono state scritte dal compositore originale del musical di Broadway, Stephen Schwartz. Che punta così agli Oscar 2026 Tweet live su X

ma cos'è oggi la giornata internazionale del manzo biondo prima nuno gallego in olympo ora damian hardung in maxton hall a mezzanotte jonathan bailey as fiyero in wicked for good spagna germania uk ecco cosa provano gli uomini etero cis durante i mon Tweet live su X