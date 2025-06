Wicked For Good Trailer | Primo Sguardo al Finale del Musical di Oz

Il tanto atteso trailer di "Wicked: For Good" svela in anteprima il finale del celebre musical di Oz, con le superstar Cynthia Erivo e Ariana Grande pronte a incantare ancora una volta. Un'epica conclusione che promette emozioni, magia e sorprese inattese. Preparati a tornare nel magico mondo di Oz come non l'hai mai visto prima — il viaggio sta per ricominciare!

Finalmente è arrivato il primo attesissimo trailer di "Wicked: For Good", il capitolo conclusivo della saga musicale con Cynthia Erivo e Ariana Grande. Preparati a tornare a Oz!

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles - Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

