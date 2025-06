Wicked | For Good il primo trailer internazionale

Il mondo di Oz si prepara a svelare nuove verità con il primo trailer internazionale di Wicked: For Good, diretto da Jon M. Chu. La clip emozionante mostra Elphaba e Glinda, ora opposte in una lotta per la giustizia, promettendo un film ricco di emozioni e colpi di scena. Appuntamento al 21 novembre 2025, per scoprire come il passato e il presente si intrecciano in questa straordinaria avventura cinematografica.

Il trailer di Wicked: For Good di Jon M. Chu è uscito, dopo essere stato proiettato in anteprima in coda alle proiezioni speciali del primo film, di nuovo nelle sale USA per un solo giorno. La clip mostra Elphaba ( Cynthia Erivo ) e Glinda ( Ariana Grande ), ora su fronti diversi nella battaglia per la giustizia a Oz. Wicked: For Good arriverà nei cinema il 21 novembre 2025. “Elphaba Thropp, so che sei qui fuori”, dice Glinda, in abito bianco, all’oscurità fuori casa prima di voltarsi e vedere la sua ex migliore amica, ancora avvolta nel suo mantello nero da strega, sul balcone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La Strada Verso il Finale. Quella di Mattoni Gialli: ed ecco il Trailer (https://youtu.be/vt98AlBDI9Y) di WICKED : FOR GOOD, la seconda parte del musical di successo, in arrivo a fine Novembre, nel quale ritroveremo le Elphaba e Glinda di Cynthia Erivo e Arian Tweet live su X

Ora è ufficiale. Elphaba e Glinda avranno una nuova canzone originale a testa nella colonna sonora di "#WICKEDFORGOOD". Entrambe sono state scritte dal compositore originale del musical di Broadway, Stephen Schwartz. Che punta così agli Oscar 2026 Tweet live su X

