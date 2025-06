Wicked | For Good Elphaba e Glinda sono pronte a lottare nel primo trailer del film

Il mondo di Wicked si prepara a tornare sul grande schermo con "Wicked: For Good", la tanto attesa seconda parte del celebre musical di Broadway. Con Ariana Grande e Cynthia Erivo pronte a rivestire i ruoli di Glinda ed Elphaba, il nuovo trailer promette emozioni intense e sorprese sorprendenti. Preparatevi a immergervi ancora di più in questa storia di magia, lotta e speranza, perché l'avventura sta per continuare!

Arriverà nei cinema a novembre Wicked: For Good, la seconda parte della storia di Glinda ed Elphaba, ecco il nuovo trailer. Arriverà a novembre nei cinema di tutto il mondo Wicked: For Good, la seconda parte dell'adattamento cinematografico del popolare musical di Broadway. Nell'attesa online è stato condiviso il primo trailer che mostra Ariana Grande e Cynthia Erivo di nuovo nei ruoli di Glinda ed Elphaba. Wicked ha incassato oltre 729 milioni di dollari ai box office e Universal Pictures ha iniziato la sua campagna promozionale nel tentativo di replicare il successo economico e di critica, puntando di nuovo a ottenere prestigiose nomination agli Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked: For Good, Elphaba e Glinda sono pronte a lottare nel primo trailer del film

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles - Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

