Wicked 2 nuove canzoni di ariana grande e cynthia erivo

L'attesa cresce: Wicked 2 si prepara a stupire con due nuove canzoni interpretate da grandi star come Ariana Grande e Cynthia Erivo. Questo emozionante capitolo promette di portare nuove emozioni e sorprese, arricchendo la colonna sonora con brani che resteranno nel cuore degli spettatori. Il regista Jon M. Chu svela dettagli esclusivi su questa attesissima produzione in arrivo a novembre, un appuntamento da non perdere per i fan del musical e del cinema musicale.

Il secondo capitolo del celebre musical Wicked si avvicina con grande fermento, portando con sĂ© novitĂ di rilievo per gli appassionati. Tra le principali anticipazioni, spicca l’inserimento di due nuove composizioni originali interpretate da Ariana Grande e Cynthia Erivo, che arricchiranno la colonna sonora del film in uscita a novembre. le novitĂ nella colonna sonora di wicked: for good. Il regista Jon M. Chu, attraverso un’intervista esclusiva, ha svelato dettagli sul sequel, definendolo come un’opera caratterizzata da un tono piĂą profondo ed emotivamente coinvolgente. La pellicola riprenderĂ i momenti salienti del primo film, ma si concentrerĂ anche su nuove sequenze musicali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked 2, nuove canzoni di ariana grande e cynthia erivo

Segui queste discussioni su X

Ora è ufficiale. Elphaba e Glinda avranno una nuova canzone originale a testa nella colonna sonora di "#WICKEDFORGOOD". Entrambe sono state scritte dal compositore originale del musical di Broadway, Stephen Schwartz. Che punta così agli Oscar 2026 Tweet live su X

I biglietti per le nuove date del tour Live in Europe 2025 di #MarcoMengoni nei palasport italiani sono disponibili da ora! ? Vai ora su http://livenation.it Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ariana Grande Sings “What Is This Feeling” - WICKED Clip (2024)